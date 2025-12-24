Экс-нападающий назвал ключевого игрока «Краснодара»

Бывший нападающий ЦСКА, тренер Денис Попов в разговоре с изданием «Спорт уик-энд» оценил шансы «Краснодара» защитить завоеванный в минувшем сезоне РПЛ.

Эксперт отметил, что у «Краснодара», по сравнению с одним из главных конкурентов «Зенита», короткая скамейка, поэтому для «быков» важно, чтобы никто из ключевых игроков не выбыл из-за травм.

Также, по мнению Попова, игра «Краснодара» в значительной степени зависит от колумбийского нападающего Джона Кордобы.

«Он полкоманды. Второго такого в "Краснодаре" нет даже близко», — сказал Попов.

32-летний Джон Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. В нынешнем сезоне на счету нападающего 12 мячей и 6 передач в 24 матчах чемпионата и Кубка России.

После первой части сезона «Краснодар» лидирует в РПЛ с 40 очками, «Зенит» отстает на один балл.

