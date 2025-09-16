Экс-нападающий сборной России объяснил, почему «Спартак» провалил старт сезона

Красно-белые из четырех матчей выиграли только один, набрав три очка.

По мнению эксперта, причина неудач в том, что лидеры команды пока не играют на должном уровне. Артюхин в этой связи упомянул Нэйтана Тодда и Адама Ружичку. Также, по его мнению, «Спартак» так и не смог найти достойную замену в первое звено Николаю Голдобину, который перешел в СКА.

«Вдвоем Порядин и Морозов сделать ничего не смогут. Нужен третий партнер. Пока тренерский штаб пробует на место Голдобина разных ребят, но нужно время для того, чтобы ребята сыгрались и нашли взаимопонимание на площадке», — сказал Артюхин.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, почему нижегородское «Торпедо» захватило лидерство в КХЛ.