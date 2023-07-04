Экс-наставник столичного «Спартака» Олег Кононов стал главным тренером раменского «Сатурна»
Фото: [Минспорта МО]
Олег Кононов, который ранее возглавлял московский «Спартак», стал главным тренером команды «Сатурн» из Раменского. Об этом рассказали в Минспорта Подмосковья.
«Впереди большие задачи, главная из которых – развитие подмосковных ребят – поставлена нашим губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым», - заявил глава министерства Дмитрий Абаренов.
Министр выразил благодарность тренеру за готовность возглавить подмосковную команду. Он также выразил уверенность в том, что футболистов региона ждет большое будущее.
«Сатурну» и Олегу Георгиевичу – побед! Только вперед», – заключил Абаренов.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал об открытии школьных стадионов для жителей.