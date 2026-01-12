Экс-президент «Спартака» допустил, что спецслужбы США могла завербовать Ирину Роднину

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал Sport24, что ему нравятся спортивные байопики, но фильм про Ирину Роднину он смотреть не станет из-за своего отношения к трехкратной олимпийской чемпионке.

По его мнению, Роднина, став депутатом Госдумы РФ, «все время что-то говорит не в кассу». Он предположил, что это может быть из-за недостатка образования.

«Тем более мы как-то аккуратненько забываем, но для меня удивительно, что человек, проживший много лет в Америке, причем не по служебной необходимости… Одна история — просто командировка, а другая — когда ты выбираешь определенную страну для своего комфортного проживания. Хрен его знает, что с тобой там произошло. Может, тебя уже давно завербовали, а ты сидишь в Госдуме. А у нас же любой депутат в ранге министра практически и допущен к гостайнам», — сказал Червиченко.

Он выразил сомнение в том, что Родниной можно доверить гостайну. При этом бывший футбольный функционер ни в коем случае не ставит под сомнение спортивное прошлое фигуристки, считая ее величайшей спортсменкой.

