Роднина рассказала, почему не хочет участвовать в «Ледниковом периоде»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина рассказала Sport24, почему она отказывается принимать участие в спортивно-развлекательной программе «Ледниковый период» на Первом канале.

Выдающаяся фигуристка призналась, что ее несколько раз приглашали принять участие в шоу, еще только когда проект запускался, но она отказалась, потому что не понимала как в качестве члена жюри может оценивать шоу-выступления.

«Если сейчас пригласят в «Ледниковый период», отвечу то же самое, что и 20 лет назад. Я себя ни в какой роли в этом проекте не вижу. Пусть ребята придут и покатаются, но я тут ни при чем. Я его и не смотрела ни разу», — сказала Роднина.

При этом она отметила, что высокие телерейтинги шоу говорят о том, что фигурное катание остается популярным в России.

Первый «Ледниковый период» прошел на Первом канаде в 2006 году. В новом сезоне шоу планируется участие таких известных фигуристок как Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова.

Ранее Ирина Роднина рассказала, почему стоит показывать трансляции с Олимпийских игр в Италии.