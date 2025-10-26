Экс-президент «Зенита» подверг резкой критике поведение Карпина

Бывший президент петербургского «Зенита» Леонид Туфрин жестко раскритиковал действия главного тренера московского «Динамо» Валерия Карпина, который также возглавляет сборную России, по итогам матча 13-го тура РПЛ. Его комментарий приводит издание «Чемпионат».

Поведение наставника «бело-голубых» на боковой линии вызвало у Туфрина крайне негативную реакцию.

«Карпин вел себя ужасно, недостойно и неподобающе тренеру сборной России. Он заслуживал красной карточки еще в первом тайме», — заявил экс-президент «Зенита».

Напомним, что в очном противостоянии петербургский клуб одержал трудную победу над москвичами со счетом 2:1. Эта результативная игра позволила «Зениту» подняться на третью строчку в турнирной таблице, где он теперь располагается всего в одном очке от ЦСКА и «Локомотива».

«Динамо», в свою очередь, опустилось на девятую позицию. Обеим командам предстоит скоро вновь встретиться на поле: в ноябре они дважды сыграют друг с другом в рамках Фонбет Кубка России.

Ранее сообщалось, что сборная России поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА.