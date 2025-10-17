Сборная России поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА

Сборная России, не участвующая в официальных матчах из-за отстранения, поднялась на три строчки вверх и заняла 30-е место. Возглавляют рейтинг команды Испании, Аргентины, Франции, Англии и Португалии.

В октябрьском слоте для сборных национальная команда России провела два товарищеских матча, обыграв Иран (2:1) и Боливию (3:0). Команда Валерия Карпина продлила свою беспроигрышную серию до 21 матча.

Ранее стало известно, что голкипер сборной России Матвей Сафонов может покинуть ПСЖ. В нынешнем сезоне он не сыграл за французский клуб ни в одном официальном матче.