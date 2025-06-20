Экс-россиянин Бублик сенсационно обыграл первую ракетку мира
Казахстанец Бублик выбил первую ракетку мира Синнера на турнире в Галле
Фото: [АТР]
Экс-россиянин Александр Бублик, представляющий Казахстан, во втором круге турнира АТР 500 в немецком Галле обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера — 3:6, 6:3, 6:4.
Победить в продлившемся более двух часов матче Бублику помогла надежная подача: он оформил 15 эйсов против шести у соперника.
Таким образом, занимающий 45-е место в рейтинге АТР Бублик взял у Синнера реванш за поражение в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Для Бублика это вторая победа над итальянцем в шести матчах. Предыдущая случилась два года назад, и тоже на турнире в Галле.
В четвертьфинале Бублик встретится с чешским теннисистом Томашем Махачем, занимающим 23-е место в рейтинге.
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