Экс-россиянин Бублик сенсационно обыграл первую ракетку мира

Экс-россиянин Александр Бублик, представляющий Казахстан, во втором круге турнира АТР 500 в немецком Галле обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера — 3:6, 6:3, 6:4.

Победить в продлившемся более двух часов матче Бублику помогла надежная подача: он оформил 15 эйсов против шести у соперника.

Таким образом, занимающий 45-е место в рейтинге АТР Бублик взял у Синнера реванш за поражение в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Для Бублика это вторая победа над итальянцем в шести матчах. Предыдущая случилась два года назад, и тоже на турнире в Галле.

В четвертьфинале Бублик встретится с чешским теннисистом Томашем Махачем, занимающим 23-е место в рейтинге.

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