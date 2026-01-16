Экс-россиянка дерзко прокомментировала победу на чемпионате Европы по фигурному катанию

Фигуристка Анастасия Метелкина прокомментировала свое выступление после победы на чемпионате Европы в Шеффилде в паре с Лукой Берулавой.

Метелкина и Берулава представляют Грузию. Анастасия сменила спортивное гражданство еще в 2020 году, Лука родился в Москве и начинал заниматься фигурным катанием в России.

Метелкина на русском языке заявила для пресс-службы ISU о своем намерении выиграть золотые олимпийские медали.

«Для нас Олимпийские игры очень важны. И я не буду останавливаться ни на какой медали, кроме золотой. Я иду к золотой медали и надеюсь, что мы с Лукой точно так же, как на этом чемпионате Европы, все-таки заберем золотую медаль на Олимпийских играх», — сказала Метелкина.

В Шеффилде Метелкина и Берулава одержали уверенную победу, набрав 215,76 балла. Второе место заняла пара Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин из Германии (203,87). Володин до 2023 года представлял Россию. Третье место заняли Мария Павлова и Алексей Святченко (202,56), также бывшие россияне. Таким образом, пятеро из шести призеров чемпионата Европы в парном катании имеют отношение к России.

