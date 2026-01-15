Олимпийская чемпионка рассказала о страхах при катании с непрофессионалом на «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала Sport24 о своих впечатлениях об участии в новом сезоне телевизионного шоу «Ледниковый период».

Спортсменка выступает в паре с актером Константином Раскатовым («Три медведя», «Трасса», «Молодежка. Новая смена»). Она поделилась, каково исполнять поддержку с непрофессиональным фигуристом.

«В первые разы было очень страшно, притом что на данный момент я понимаю, что это не какие-то сверхсложные поддержки. Первый раз, когда делала, кричала на весь лед, но Костя мне сразу сказал: «Можешь не бояться, я тебя точно не уроню, всегда удержу», — сказала Щербакова.

Фигуристка рассказала, что со временем поняла, что полностью может доверять своему партнеру. Она отметила, что самым сложным при выступлении с непрофессионалом является катание в паре (троечки, перебежки, каждый связующий шаг между элементами), а вот выучить поддержку можно всего за несколько тренировок.

