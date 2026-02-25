Экс-россиянка Самоделкина получила квартиру в Астане за выступление на Олимпиаде

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, выступающая за Казахстан, была щедро награждена властями за свое выступление на Олимпиаде в Италии.

Самоделкина с 12-й позиции после короткой программы прорвалась на общее десятое место. Спортивное руководство Казахстана сочло этот результат существенным прогрессом, и фигуристке были вручены ключи от однокомнатной квартиры в Астане.

Главным казахстанским героем Олимпиады стал Михаил Шайдоров, победивший в соревновании мужчин-одиночников. Для Казахстана это всего лишь вторая золотая медаль в истории зимних Игр после победы лыжника Владимира Смирнова на Олимпиаде-1994.

Тренирует Шайдорова российский специалист Алексей Урманов. Фигурист и его наставник были награждены трехкомнатными квартирами в Астане.

