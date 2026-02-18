Экс-россиянка Самоделкина установила личный рекорд на Олимпиаде

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, ныне представляющая Казахстан, установила личный рекорд в короткой программе во время Олимпийских игр в Милане.

Спортсменка ярко исполнила свою программу под зажигательный «Чардаш» Витторио Монти. Арбитры поставили ей 68,47 балла, что принесло Самоделкиной 12-е место.

Фигуристка попала во вторую разминку в произвольной программе. Результат после короткой оставляет ей шансы побороться за высокое итоговое место, учитывая плотность баллов. Лидирует после короткой программы японка Ами Накаи (78,71), а в десяти баллах уместились еще десять спортсменок. Россиянка Аделия Петросян (72,89) занимает пятую позицию.

В произвольной программе Софья Самоделкина выступит под музыку из мюзикла «Бульвар Сансет» Эндрю Ллойда Уэббера.

Ранее стало известно, кто из арбитров существенно занизил баллы Аделии Петросян в короткой программе.