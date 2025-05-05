Певица Лель поделилась об опасных приключениях на Бали

Знаменитая певица Катя Лель предпочитает отдыхать на мировых курортах. Однако однажды отпуск чуть не закончился для звезды летальным исходом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По словам самой артистки, во время ее проживания на шикарной вилле на Бали начался ураган, деревья начали падать, ветер был мощным, пошел дождь.

Она подчеркнула, что порывы ветра были настолько сильные, что ряд растений вырывало с корнем. Кроме того, в домах были отключены электричество и водоснабжение. Однако главная неприятность и опасность состояла в том, что ураган ударил по дереву, которое едва не рухнуло в комнату, где находилась певица. Тем не менее растение стволом зацепилось за ограждение и повисло.

По мнению певицы, данная история стала наиболее ужасной из всех экстремальных ситуаций в ее жизни, не считая встречи с представителями иной цивилизации.

Ранее она отреагировала на присвоение ей звания заслуженной артистки России.