Экс-супруг Шакиры футболист Жерар Пике заслушался голосовым в телефоне и провалился в двухметровую яму

Бывший защитник испанской «Барселоны» не совсем удачно посетил в мексиканском Мехико открытие медиафутбольного турнира Kings League Americas.

Незадача с Жераром Пике случилась в момент, когда футболист «отправился в народ» раздавать автографы. Инцидент попал на видео и разошелся по соцсетям. На пути к одному из своих фанатов футболист не заметил двухметровый обрыв между трибунами и сценой, и рухнул в проем.

На радость всем присутствовавшим Пике сумел сгруппироваться и падение оказалось не фатальным. Экс-супруг певицы Шакиры отделался всего лишь парой ссадин и синяков.

Ранее сообщалось, что португальский форвард Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом в 2023 году.