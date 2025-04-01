Экс-супруга Паши Техника поделилась подробностями о его состоянии

Экс-супруга Паши Техника выразила надежду на его выздоровление. Она сообщила, что музыкант по-прежнему находится в бессознательном состоянии и остро нуждается в медикаментах, недоступных в Таиланде, пишет телеграм-канал «Двач».

У Техника диагностировали тотальное поражение легких. Семья рэпера предполагает, что у него может быть бактериальная пневмония, однако окончательный диагноз еще не установлен врачами.

В настоящее время родственники занимаются организацией доставки необходимых лекарств в Таиланд, а также рассматривают возможность его перевода в больницу с более современным оборудованием и квалифицированным медицинским персоналом. По мнению бывшей жены, в текущем медицинском учреждении рэперу грозит «просто лежать и умирать».

На свежих фотографиях из больничной палаты Паши Техника видно, что он подключен к аппарату ЭКМО и множеству медицинских трубок.

Ранее сообщалось, что врач из Москвы прибудет в Таиланд для лечения Паши Техника.