Российский врач отправится в Таиланд для лечения Паши Техника

Российский врач прибудет в Таиланд для оказания медицинской помощи Паше Технику. Специалист вылетит из российской столицы в ближайшее время, сообщил телеграм-канал SHOT.

Телеграм-канал «Двач» писал, что у Паши Техника зафиксировано полное поражение легочной ткани. Родные рэпера предполагают наличие бактериальной пневмонии, однако окончательный диагноз медицинскими специалистами еще не подтвержден.

Команда и близкие рэпера смогли организовать приезд реаниматолога из Института Склифосовского, который в скором времени лично займется лечением больного.

Доктор подчеркнул, что на данном этапе сложно давать какие-либо оценки и говорить о динамике состояния Паши Техника. Для начала необходимо получить полную картину, изучив результаты анализов на месте.

По информации от окружения, состояние Паши Техника оценивается как крайне тяжелое. Он продолжает находиться на искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Ранее сообщалось, что рэпер Obe1Kanobe задержан в Подмосковье за выращивание наркотиков в своей квартире.