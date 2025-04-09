Экс-супруга Паши Техника рассказала, в чем похоронят артиста

Ева Карицкая, экс-супруга Паши Техника, поделилась в своем телеграм-канале информацией о том, в каком наряде будет похоронен музыкант. Согласно ее заявлению, артиста оденут в вещи его любимых брендов.

В ночь на среду, 9 апреля, тело Паши Техника, ушедшего из жизни в больнице Таиланда, доставили в российскую столицу. Родственники и друзья рэпера готовятся к церемонии прощания.

Бывшая жена Паши, которая активно участвовала в борьбе за его здоровье на Пхукете, сообщила, что было принято решение похоронить Техника в одежде, которую он предпочитал носить. Она уточнила, что семья Паши одобрила эту идею. В настоящий момент решается вопрос о необходимом размере одежды.

«Благо, родные прислушались, и хоронить будем в его любимых брендах, ведь все знали, что он яркий», — написала Карицкая.

Ранее менеджер Паши Техника опубликовал заключение о смерти музыканта.