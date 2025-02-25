Экс-супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединятся для съемок нового фильма

Спустя два десятилетия после развода знаменитые актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон, возможно, снова будут вместе. Об этом сообщило издание Radar, ссылаясь на анонимный источник.

Согласно информации, полученной от инсайдера, бывшие супруги планируют совместный проект в киноиндустрии. Сообщается, что Питт предложил Энистон сотрудничество еще пять лет назад, во время церемонии вручения наград SAG Awards.

Источник утверждает, что Питт неоднократно предлагал Энистон различные идеи, но она отказывалась, не желая вмешиваться в его развод с Анджелиной Джоли и фокусируясь на собственных начинаниях. Теперь, когда развод завершен, Энистон, по-видимому, впечатлена последним предложенным сценарием.

Напомним, что Дженнифер Энистон и Брэд Питт поженились в 2000 году. В 2005 году, будучи еще в браке, Питт завязал отношения с Анджелиной Джоли на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». Вскоре после этого Питт и Энистон развелись.

Актер долгое время скрывал свои отношения с Джоли, которые стали известны лишь год спустя, когда актриса объявила о беременности. Их совместная жизнь продлилась более десяти лет, но в сентябре 2016 года Джоли подала на развод.

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