Экс-тренер «Ахмата» может заменить Тихонова в «Енисее»
Журналист Ильев: переговоры Ташуева с «Енисеем» вошли в финальную стадию
Фото: [ФК «Ахмат»]
Бывший тренер «Ахмата» Сергей Ташуев ведет переговоры с красноярским «Енисеем», сообщил журналист Сергей Ильев, специализирующийся на освещении Первой лиги.
По его данным, обсуждение контракта вошло в финальную стадию. Предварительно, будет заключено соглашение до конца сезона с возможностью продления еще на год.
«Енисей» отправил в отставку Андрея Тихонова. Красноярский клуб завершил летне-осеннюю часть сезона на 13-м месте в Первой лиге с 23 очками. При этом перед командой ставилась задача попасть в первую четверку.
66-летний Сергей Ташуев возглавлял «Краснодар», «Анжи», «Факел» и другие российские клубы. В сезоне 2024/2025 специалист был главным тренером «Ахмата», но подал в отставку после поражения в первом стыковом матче от «Урала» (1:2).
