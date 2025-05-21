Экс-тренер «Динамо» Личка может возглавить «Крылья Советов» или «Пари НН»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка имеет сразу несколько предложений по продолжению карьеры, утверждает журналист и инсайдер Иван Карпов.

По его данным, на этой неделе у чешского специалиста запланирован ряд встреч в Дубае, где он сейчас отдыхает с супругой. Речь идет о переговорах с клубами из Израиля и Кипра.

Кроме того, Личка может продолжить карьеру в России. Карпов называет возможными местами работы «Крылья Советов» и «Пари НН».

Руководство «Динамо» отправило чеха в отставку после поражения в Кубке России от «Спартака» (1:2). В России Личка также тренировал «Оренбург».

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