Экс-тренер «Динамо» назвал размер своей скромной пенсии

Бывший футболист и главный тренер московского «Динамо» в интервью «Спорт-Экспрессу» Сергей Силкин рассказал о размере своей пенсии.

65-летний Силкин сообщил, что получает более 10 тыс. руб. от клуба «Динамо», еще 30 тыс. руб. составляет его обычная пенсия от государства. Он отметил, что при нынешних ценах прожить на эти деньги было бы очень сложно.

«Но у меня, слава богу, есть накопления. Материально чувствую себя неплохо. Я не богатый человек, но и не поджимает», — сказал Силкин.

Сергей Силкин выступал за московское «Динамо» в 1983-89 годах на позиции защитника. По окончании карьеры работал в структуре «Динамо», курируя молодежные команды. В сезоне-2011/12 был главным тренером бело-голубых, при нем команда заняла четвертое место в чемпионате страны и вышла в финал Кубка России.

