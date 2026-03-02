Знаменитый эквадорец Нобоа объявил о завершении карьеры

Известный эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа сообщил «Матч ТВ» о том, что он завершил карьеру игрока. В настоящее время 40-летний футболист занимает пост генерального директора своего родного клуба «Эмелек».

Почти вся карьера Кристиана Нобоа прошла в России. Он перебрался в казанский «Рубин» из «Эмелека» в 2007 году. Также выступал за московское «Динамо», «Ростов» «Зенит» и «Сочи». Всего футболист провел в РПЛ 366 матчей, в которых забил 78 мячей и отдал 52 передачи. Нобоа трижды выигрывал чемпионат России (дважды с «Рубином», еще раз с «Зенитом».

Также в активе полузащитника 83 матча за национальную команду.

