Экс-тренер сборной России заподозрил «Авангард» в жульничестве с потолком зарплат

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в разговоре с Russia-Hockey.ru высказался о трансферной политике омского «Авангарда».

«Для меня сюрприз, как десятки трансферов «Авангард» вписывает в так называемый потолок зарплат! Идет какое-то жонглирование цифрами и месяцами, КХЛ, как обычно, спит. Но там навскидку должны были быть пробиты не один потолок, а два-три», — сказал Плющев.

По его мнению, перебор легионеров и возрастных российских хоккеистов мешает развиваться молодым талантливым воспитанникам «Авангарда», которые сидят в глухом запасе.

При этом специалист отдал должное откровенности главного тренера омичей Ги Буше, который без кокетства заявлял, что приехал сюда не развивать молодых игроков, а завоевывать титулы.

«Спрашивается, зачем при таком курсе Омску вся его дорогостоящая вертикаль? Зачем рекордный бюджет клуба ВХЛ «Омские Крылья» с выписанными за миллионы франко-канадскими друзьями Буше, веселящими всю лигу? Зачем академия?» — недоумевает Плющев.

«Авангард» занимает третье место в Восточной конференции КХЛ, набрав 31 очко в 23 матчах. Лидирует в чемпионате магнитогорский «Металлург» — 40 баллов после 25 игр.

Ранее сообщалось, что в ХК «Сибирь», идущем на последнем месте на Востоке, ввели абсурдные ограничения.