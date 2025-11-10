В ХК «Сибирь» запретили игрокам хранить в шкафчиках раздевалки иконки
«Хоккейные Сливки»: в ХК «Сибирь» ввели абсурдные правила на тренировках
Фото: [ХК «Сибирь»]
В ХК «Сибирь» на фоне провальных результатов в КХЛ решили ужесточить правила поведения во время тренировок. Некоторые нововведения оказались абсурдными, пишет телеграм-канал «Хоккейные сливки».
Так, главный тренер Вячеслав Буцаев запретил игрокам хранить в шкафчиках раздевалки личные вещи, включая иконки. Специалист якобы сослался на то, что такой порядок принят в клубах НХЛ — в бытность игроком Буцаев провел в заокеанской лиге более ста матчей.
Однако это неправда. Так, на шкафчике Александра Овечкина в «Вашингтон Кэпиталз» на видном месте прикреплены две иконы.
Кроме того, по данным источника, хоккеистам на тренировках запретили пить воду.
«Сибирь» набрала 17 очков в 23 матчах регулярного чемпионата и занимает последнее место в Восточной конференции.
