В ХК «Сибирь» запретили игрокам хранить в шкафчиках раздевалки иконки

В ХК «Сибирь» на фоне провальных результатов в КХЛ решили ужесточить правила поведения во время тренировок. Некоторые нововведения оказались абсурдными, пишет телеграм-канал «Хоккейные сливки».

Так, главный тренер Вячеслав Буцаев запретил игрокам хранить в шкафчиках раздевалки личные вещи, включая иконки. Специалист якобы сослался на то, что такой порядок принят в клубах НХЛ — в бытность игроком Буцаев провел в заокеанской лиге более ста матчей.

Однако это неправда. Так, на шкафчике Александра Овечкина в «Вашингтон Кэпиталз» на видном месте прикреплены две иконы.

Кроме того, по данным источника, хоккеистам на тренировках запретили пить воду.

«Сибирь» набрала 17 очков в 23 матчах регулярного чемпионата и занимает последнее место в Восточной конференции.

