Экс-тренер «Спартака» Абаскаль тоскует по России

Бывший главный тренер «Спартака» Гильерме Абаскаль в разговоре со «Спорт-Экспрессом» ответил на вопрос о своей работе в России.

«Я скучаю по России. Скучаю по всему, что с ней связано. Но прежде всего по работе и жизни в этой прекрасной стране», — сказал Гильерме Абаскаль.

Испанский специалист работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. В Москве у Абаскаля родился сын, которого он назвал Гильерме-Николай. Двойное имя ребенка связано с тем, что он появился на свет в России. В настоящее время Абаскаль возглавляет мексиканский «Атлетико Сан-Луис».

В январе главным тренером «Спартака» был назначен другой испанский специалист, Хуан Карлос Карседо. В первом официальном матче при новом тренере красно-белые обыграли ФК «Сочи» (3:2), но затем были разгромлены «Динамо» в кубковом противостоянии (2:5).

Известный российский тренер Валерий Непомнящий назвал «Спартак» «мягкой игрушкой» после безвольного поражения от «Динамо».