Известный тренер назвал «Спартак» «мягкой игрушкой»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России между московскими «Динамо» и «Спартаком».

Матч на «ВТБ Арене» завершился разгромной победой бело-голубых со счетом 5:2. В середине второго тайма «Спартак» рассыпался и пропустил четыре мяча за 16 минут.

Непомнящий не понял, почему произошло такое преображение красно-белых, которые долгое время играли с серьезным преимуществом.

«Спартак» не держит игру. У них нет стержня. «Спартак» — мягкая игрушка, а не команда», — констатировал специалист.

«Спартак» провел свой второй официальный матч под руководством испанского тренера Хуана Карлоса Карседо. В первой игре красно-белые победили «Сочи» в рамках 19-го тура РПЛ, причем тогда у команды также был небольшой провал в середине второго тайма.

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на болезненное поражение от принципиального соперника лаконичным комментарием: «Ужасный вечер».