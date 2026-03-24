Футболиста «Локомотива» отправили обратно в клуб из расположения сборной

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков не примет участия в товарищеских матчах сборной России против команд Никарагуа и Мали, сообщила пресс-служба железнодорожников.

В расположении сборной футболист прошел медицинское обследование, в ходе которого было выявлено небольшое повреждение, полученное им в матче 22-го тура РПЛ против «Акрона» (5:1). В игре с тольяттинцами Батраков отметился забитым мячом и голевой передачей. В нынешнем сезоне РПЛ на его счету 12 мячей и семь ассистов.

Батраков вернулся в расположение «Локомотива», где и будет проходить восстановление.

Сборная России сыграет 27 марта с командой Никарагуа в Краснодаре, а 31 марта примет сборную Мали в Санкт-Петербурге.

Ранее голкипер ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов лично пригласил болельщиков на игру в Краснодаре.