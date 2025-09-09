Экс-тренер «Спартака» Тедеско нашел себе новый клуб

Инсайдер Скира: Тедеско станет новым главным тренером «Фенербахче»

Культура и спорт
Фото: [РПЛ]

Бывший главный тренер «Спартака» возглавит «Фенербахче», утверждает авторитетный инсайдер Николо Скира.

По его данным, немецкий специалист подпишет контракт с турецким клубом на два года.

Тедеско работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год. После этого он возглавлял «РБ Лейпциг» и сборную Бельгии, которую покинул в январе этого года.

Ранее «Фенербахче» уволил Жозе Моуринью после того, как команда не смогла пробиться в основной этап Лиги чемпионов. Турецкие СМИ сообщали, что возглавить РПЛ может Зинедин Зидан.