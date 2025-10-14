Экс-тренер ЦСКА Федотов готов возглавить «Спартак»

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в разговоре с РИА Новости не стал исключать возможность своего назначения в «Спартак».

В СМИ появилась информация, что специалист рассматривается в качестве одного из кандидатов на замену сербу Деяну Станковичу.

«Профессиональный тренер должен быть готов к любому вызову. Это наша жизнь. Наше стремление — добиваться результата! Наша задача — в любом клубе ставить максимальные задачи», — сказал Федотов.

При этом он отметил, что не имеет никакого отношения к распространяемым слухам о его возможной работе в «Спартаке», но с удовольствием читает подобную информацию.

59-летний Федотов уже более года находится без работы после увольнения из ЦСКА летом 2024 года. С армейцами специалист выигрывал Кубок России и серебряные медали чемпионата. Также в сезоне 2021/22 Федотов привел ФК «Сочи» к сенсационному серебру в РПЛ.

