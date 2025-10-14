Слишкович впервые высказался после увольнения из «Оренбурга»

Специалист рассказал, что у него были отличные взаимоотношения с президентом клуба Кириллом Волженкиным и спортивным директором Исмаилом Ибрагимовым. Слишкович уверен, что руководству непросто далось решение об его увольнении, но нужно разделять работу и личные отношения.

«Я принял это решение — не могу ни на кого злиться. Это работа. Говорят, одна дверь закрывается, другая — открывается. В этом суть тренерской профессии, это совершенно нормально. Я от всего сердца желаю «Оренбургу» успеть добиться своих целей», — сказал Слишкович.

Сербский тренер возглавил «Оренбург» в октябре прошлого года. Слишкович был отправлен в отставку после 11-го тура РПЛ, в котором уральцы потерпели четвертое поражение кряду, уступив в концовке матча «Ростову» (0:1). На послематчевой конференции Слишкович заявил, что нужно быть тупым тренером, чтобы добровольно уходить в отставку.