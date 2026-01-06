Экс-тренер ЦСКА возглавил сборную Белоруссии

48-летний специалист подписал контракт с Белорусской федерацией футбола на четыре года.

Виктор Гончаренко сделал себе имя в борисовском БАТЭ, с которым шесть раз выиграл чемпионат Белоруссии. После такого задела тренер без труда нашел себе работу в России, где в разное время возглавлял «Кубань», «Урал», «Уфу», ЦСКА, «Краснодар» и «Пари НН». Специалист оставался без работы с лета 2025 года, когда был уволен с поста главного тренера нижегородского клуба.

По данным инсайдера Ивана Карпова, Гончаренко будет получать в национальной команде ежемесячную зарплату в €20 тыс.

Сборная Белоруссии занимает 99-е место в рейтинге ФИФА. В отборе к чемпионату мира 2026 года команда сумела набрать только два очка в матчах с командами Шотландии, Дании и Греции.

Ранее стало известно, что московский «Спартак» официально назначил главным тренером испанского специалиста Хуана Карлоса Карседо.