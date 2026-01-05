«Спартак» официально объявил о назначении тренера Карседо
«Спартак» объявил о назначении Хуана Карлоса Карседо главным тренером
Фото: [ФК «Пафос»]
Московский «Спартак» объявил о назначении испанца Хуана Карлоса Карседо главным тренером «Спартака».
Специалист пробыл без работы менее суток. Накануне вечером он попрощался с кипрским «Пафосом», а днем 5 января поставил подпись под контрактом со «Спартаком». Соглашение рассчитано до лета 2028 года.
В течение 14 лет Карседо был помощником известного тренера Унаи Эмери. Вместе с ним Хуан Карлос добывал трофеи в «Севилье» и ПСЖ, поработал в лондонском «Арсенале», а в 2012 году на полгода уже заскакивал в «Спартак».
Самостоятельную работу Карседо начал со скромной «Ибицы», затем был приглашен в «Сарагосу». С «Пафосом» испанец выиграл чемпионат и Кубок Кипра, а также героически прошел в общий этап Лиги чемпионов.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев скептически оценил возможное назначение Карседо в «Спартак».
После 18 туров «Спартак» занимает шестое место в РПЛ.