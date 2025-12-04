В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» на выезде разгромили «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 7:1.

Капитан «Столичных» Александр Овечкин открыл счет в матче на девятой минуте, забив с пятака российскому голкиперу Ярославу Аскарову. Во втором периоде GR8 отличился в большинстве, заставив капитулировать второго вратаря «Акул» Алекса Недельковича.

Овечкин довел до 911 шайб число голов в регулярных чемпионатах НХЛ. С учетом плей-офф в активе россиянина 988 шайб, по этому показателю он уступает лишь Уэйну Гретцки (1016).

В нынешнем сезоне 40-летний Овечкин набрал 29 (14+15) очков и является вторым бомбардиром «Вашингтона», уступая один балл Тому Уилсону. В списке российских бомбардиров сезона капитан «Кэпиталз» поднялся на третье место — больше очков только у Никиты Кучерова (32) и Кирилла Капризова (31).

Ранее бывшая порноактриса Luxury Girl восхитилась внешностью Овечкина, высоко оценив харизму хоккеиста.