Слуцкий раскритиковал иностранных тренеров в РПЛ

Экс-тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий китайский «Шанхай Шэньхуа», в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат» посетовал на падение уровня иностранных тренеров в РПЛ.

В настоящее время клубы РПЛ возглавляют пять иностранных специалистов. Слуцкий указал, что раньше в Россию приезжали Унаи Эмери, Андре Виллаш-Боаш, Лучано Спалетти, тренеры с гарантированно высоким уровнем.

«Мы стали привозить достаточно средних тренеров. Меня очень удивляло, что Черчесов не работал. Сейчас он работает качественнее всех. Какой был „Ахмат“ и какой стал? Никого не удивляет, что они могут обыграть кого угодно, очень стабильно играют. Черчесов сильнее Челестини и Карседо, да», — сказал Слуцкий.

Специалист отметил, что неслучайно первые четыре клуба в турнирной таблице возглавляют российские тренеры: Мурад Мусаев («Краснодар»), Сергей Семак («Зенит»), Михаил Галактионов («Локомотив»), Андрей Талалаев («Балтика»). «Ахмат» Станислава Черчесова занимает восьмую строчку. Опытный тренер принял команду после четырех поражений на старте сезона.

