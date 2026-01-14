Экс-воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс погиб после конфликта с огнестрелом в Подмосковье

Российский футболист Лайонел Адамс, известный по выступлениям за красноярский «Енисей» и юношескую сборную России, скончался в результате тяжелых ранений, полученных в конце декабря в подмосковном Звенигороде. Об этом со ссылкой на Mash пишет РИА Новости-Спорт .

Как сообщает Telegram-канал «Mash на спорте», 31-летний защитник, являвшийся воспитанником академии ЦСКА и летом 2025 года подписавший контракт с бишкекской «Алгой», не смог оправиться от травм.

Инцидент, приведший к трагедии, произошел в кафе на Московской улице в Звенигороде, где Адамс отдыхал в компании друзей. По данным ранее появившихся в СМИ сообщений, футболист стал жертвой нападения с применением огнестрельного оружия. В результате он получил огнестрельное ранение и рваные раны губ, после чего был экстренно госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

Карьерный путь футболиста включал выступления за российские клубы «Енисей», «Волга» (Ульяновск) и «КАМАЗ», а также четыре матча за юношескую сборную России. Его переход в киргизскую «Алгу» должен был стать новым этапом в профессиональной карьере, которая теперь трагически оборвалась.

