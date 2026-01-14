«Умер от онкологии в 64 года»: не стало ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого

Ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий скончался в возрасте 64 лет, сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению артиста. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году он окончил Школу-студию МХАТ (курс Виктора Монюкова), а с 1989 года сам стал ее педагогом, получив впоследствии звание профессора.

В 2013 году актер возглавил альма-матер в качестве ректора. Его жизнь была неразрывно связана с Московским художественным театром: с 1 ноября 2016 года по декабрь 2018 года он занимал должность заместителя художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова.

Помимо театра и педагогики, Золотовицкий был известен телезрителям: в 1995-2001 годах он был одним из режиссеров-постановщиков дог-шоу «Я и моя собака» на НТВ, а в 1996 году вел познавательную программу «Живые новости» на том же канале.

Ранее стало известно о смерти биатлониста и мастера спорта Валерия Носкова.