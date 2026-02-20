Экс-защитник «Кайрата» вспомнил, как играл против Мбаппе

Бывший защитник «Кайрата» Егор Сорокин в разговоре со Sport24 поделился своими впечатлениями от участия в Лиге чемпионов.

Алма-атинский клуб впервые в своей истории сыграл в общем этапе главного футбольного еврокубка. В восьми матчах команда набрала лишь одно очко, зато получила опыт игры с такими грандами как «Реал», «Интер» и «Арсенал».

Сорокин ответил на вопрос, против кого из нападающих было сложнее всего играть.

«Меня особо никто не возил. Трудно было с «Реалом» играть. Мастера высочайшего уровня. Любым недочетом пользуются», — сказал футболист.

В составе «Реала» Сорокин выделил нападающего Килиана Мбаппе, но отметил, что не смотрел на него с открытым ртом, поскольку считает себя опытным футболистом. Сорокин подчеркнул, что в матчах Лиги чемпионов просто радовался тому, что у него появился шанс противостоять лучшим игрокам мира.

Егор Сорокин сыграл без замен все восемь матчей «Кайрата» в общем этапе Лиги чемпионов. В феврале футболист в качестве свободного агента перешел в китайский «Чэнду». В России Сорокин играл за «Рубин» и «Краснодар».

