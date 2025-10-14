Экс-защитник Кутепов сравнил Глушакова и Мостового по легендарности для «Спартака»

Бывший защитник московского «Спартака» Илья Кутепов ответил, кого считает более легендарным футболистом для красно-белых — Дениса Глушакова или Александра Мостового.

Он признался, что не знает, по каким критериям оценивать игроков, и все же сделал выбор в пользу Глушакова, с которым вместе играл.

Александр Мостовой играл за «Спартак» в 1987–1991 годах, после чего выступал в Португалии, Франции и Испании. В составе красно-белых он дважды становился чемпионом СССР.

Денис Глушаков, который недавно провел прощальный матч, выступал за «Спартак» в 2013–2019 годах и был капитаном команды, которая в 2017 году выиграла чемпионат России.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал судейство в российском футболе.