Семак разгневался на судей и ЭСК РФС

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал судейство в российском футболе и работу Экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС). Слова специалиста передает «Чемпионат».

«Решения принимаются одним человеком — Экспертно-судейская комиссия, которая тоже высказывает мнение одного человека. И зачастую они очень сложные», — отметил Семак.

Он подчеркнул, что есть недопустимые вещи — оскорбления, мат, а есть проявление эмоций, без которых невозможен футбол, и судьи должны эти понятия разделять.

Также Семак сказал, что не понимает формулировку в протоколе «выход на поле после матча в конфронтационный момент», поскольку никто четко не разъяснял, что это такое.

Главный тренер «Зенита» посетовал на то, что футбольные судьи никогда не извиняются за свои ошибки. В пример Семак привел КХЛ, которая принесла извинения после неправильно засчитанного гола в матче СКА — «Автомобилист» (2:1).

Накануне арбитры засчитали победную шайбу армейцев, хотя в реальности гола не было: шайба не пересекла линию ворот, а влетела в сетку через дырку сбоку.