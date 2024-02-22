Экс-защитника сборной Бразилии Алвеса приговорили к 4,5 годам тюрьмы

Бывшего защитника сборной Бразилии и «Барселоны» Дани Алвеса приговорили к 4,5 годам тюремного заключения по делу об изнасиловании, сообщает ВВС.

Речь идет об инциденте, который произошел в декабре 2022 года в Барселоне. Тогда в одном из клубов, по версии следствия, Алвес вступил в сексуальный контакт с девушкой без ее согласия. О случившемся она рассказала полиции.

Алвес в тот момент проводил отпуск с другими футболистами в Испании после чемпионата мира-2022, который проходил в Катаре.

Помимо тюремного заключения, Алвеса приговорили к пяти годами заключения условно. Он также должен будет выплатить пострадавшей 150 тысяч евро и оплатить судебные издержки. Футболисту запретили приближаться к девушке в течение 9,5 лет.

Алвесу 40 лет. Последней его командой был мексиканский «УНАМ Пумас». После инцидента руководство клуба объявило о расторжении контракта с бразильцем. Также после случившегося жена Алвеса подала на развод.

В составе сборной Бразилии Алвес стал олимпийским чемпионом, завоевал два Кубка конфедераций и два кубка Америки.

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