Иноагента Евгения Киселева признали террористом и экстремистом
Фото: [Телеканал «Интер»]
Росфинмониторинг внес известного тележурналиста Евгения Киселева* в список террористов и экстремистов.
В апреле 2022 года Минюст признал Киселева иноагентом.
Евгений Киселев был лицом телеканала НТВ в 90-е, являлся главным редактором канала и вел еженедельную итоговую программу. На Украину он перебрался еще задолго до госпереворота 2014 года.
Журналист объявлен в розыск МВД России.
Накануне пранкеры Вован и Лексус вывели на откровенный разговор уехавшего за границу литератора Виктора Шендеровича, выразившего готовность финансировать ВСУ.
* признан в России иноагентом
** признан в России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов