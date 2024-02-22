Иноагента Евгения Киселева признали террористом и экстремистом

Росфинмониторинг внес известного тележурналиста Евгения Киселева* в список террористов и экстремистов.

В апреле 2022 года Минюст признал Киселева иноагентом.

Евгений Киселев был лицом телеканала НТВ в 90-е, являлся главным редактором канала и вел еженедельную итоговую программу. На Украину он перебрался еще задолго до госпереворота 2014 года.

Журналист объявлен в розыск МВД России.

Накануне пранкеры Вован и Лексус вывели на откровенный разговор уехавшего за границу литератора Виктора Шендеровича, выразившего готовность финансировать ВСУ.

* признан в России иноагентом

** признан в России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов