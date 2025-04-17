Экс-жена Паши Техника пожалела, что уехала в Таиланд после похорон

Ева Карицкая, 30-летняя экс-супруга Паши Техника, вместе со своим шестилетним сыном Иваном приняла решение покинуть территорию России. Находясь в Таиланде, девушка не скрывает своих эмоций и признается, что часто предается слезам, выражая сожаление о своем приезде туда после похорон.

Напомним, Паша Техник провел свой последний концерт в Санкт-Петербурге 16 марта, после чего отправился в Таиланд в компании Кристины Лекси, работающей в сфере эскорт-услуг. Там музыкант, которому было 40 лет, скончался в больнице 5 апреля из-за отравления запрещенными веществами. Тело артиста было доставлено в Москву для захоронения.

Несмотря на надежды матери, сын отказался присутствовать на прощании с отцом. Однако позднее Карицкая с сыном прибыли на Пхукет. Причиной такого решения послужила аллергия Ивана на цветение березы, распространенной в России.

Ева пояснила, что выбор пал на Таиланд из-за невозможности быстро оформить шенгенскую визу для поездки в Испанию. Турция также не рассматривалась, так как они уже посещали эту страну в прошлом году и там нет близких.

Карицкая отмечает, что видит черты Павла в своем сыне, особенно учитывая их общий знак зодиака — Рак. Она рассказала Ивану о смерти отца, подчеркнув важность соблюдения гигиены и использования антисептиков. На вопросы сына о причине смерти отца, Ева ответила правдиво — из-за инфекции в легких.

Несмотря на это, молодая мама испытывает разочарование из-за погодных условий на курорте и признает, что приезд на Пхукет с сыном был ошибкой, так как город не пришелся ему по душе.

Ранее сообщалось, что Паша Техник при жизни отправил 700 тыс. руб. Тульской дивизии ВДВ и артполку.