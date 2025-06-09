Экс-жене Бондарчука грозят двойные штрафы за непогашенные прошлые нарушения

В отношении Светланы Рудской, бывшей супруги российского режиссера и актера Федора Бондарчука, возбуждено сразу три административных дела по ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата штрафов). Об этом стало известно РИА Новости.

По информации, полученной из московского суда, за прошедшие нарушения Рудской грозят не только дополнительные штрафы, которые могут оказаться в двойном размере от предыдущих взысканий, но и более серьезные меры административного характера.

В частности, судебные органы назначили заседания на 24 июня и 3 июля, на которых будет вынесено решение о мерах ответственности в отношении Рудской.

Известно, что ст. 20.25 КоАП РФ предусматривает ответственность за то, что гражданин уклоняется от оплаты назначенных штрафов. В случае подтверждения вины возможны такие меры, как штраф, административный арест до 15 суток или обязательные работы сроком до 50 часов.

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