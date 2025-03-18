Экс-знаток «Что? Где? Когда?» Аскеров сохранил квартиру в РФ за 45 млн руб.

Ровшан Аскеров*, признанный иноагентом и бывший участник интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», сохранил в России недвижимость — квартиру, оцениваемую в 45 млн руб. Хотя формально на его имя оформлена лишь половина этой жилплощади, предполагается, что он и его жена-предпринимательница прибегли к определенной схеме, сообщил телеграм-канал SHOT.

Согласно информации канала, экс-игрок элитарного клуба остается владельцем квартиры площадью 67 кв. м на Ленинградском проспекте в Москве. Смежная квартира принадлежит его супруге Юлии Галуевой.

Вероятно, Аскеров и его жена объединили эти две квартиры в одну. Общая стоимость такой объединенной жилплощади может достигать 45 млн руб. В настоящее время Аскеров с семьей проживает в Баку.

Помимо недвижимости, у Аскерова в России остался налоговый счет, аналогичный счету, имеющемуся у него и на Украине. Однако никакого бизнеса на эти счета не зарегистрировано.

Аскеров ранее заявлял, что зарабатывал на организации корпоративных версий игры «Что? Где? Когда?». Возможно, оплата за эти услуги поступала через подставные компании или наличными, чтобы избежать уплаты налогов в России.

Супруга Аскерова Юлия Галуева владела долями в крупных строительных компаниях, но вышла из руководства после начала СВО. Сам Аскеров в интервью Юрию Дудю* выразил одобрение ракетным ударам по Белгороду и отсутствие сожаления о погибших детях.

Ранее сообщалось, что Наташа Королева задолжала по ЖКХ в своих московских квартирах 138 тыс. руб.

*признаны иноагентами в РФ.