Экс-звезду НХЛ обвинили в преступлениях на сексуальной почве

Бывший форвард клубов НХЛ «Ванкувер Кэнакс» и «Анахайм Дакс» Райан Кеслер обвиняется в двух преступлениях сексуального характера четвертой степени (эта категория считается наименее тяжкой), пишет The Athletic.

41-летний Кеслер в суде города Блумфилд-Хиллз, штат Мичиган, заявил о своей полной невиновности по предъявленным обвинениям. Его адвокат Роберт Морад также назвал обвинения беспочвенными и выразил уверенность в полном оправдании своего клиента.

Известно, что Кеслер внес залог $50 тыс.

Райан Кеслер завершил карьеру игрока в 2019 году после ряда травм. Центрфорвард участвовал в двух Олимпиадах в составе сборной США, а в НХЛ в 1001 матче набрал 573 очка.

