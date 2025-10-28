Экс-звезду НХЛ обвинили в преступлениях на сексуальной почве
Экс-форвард НХЛ Кеслер обвинен в сексуальных преступлениях
Фото: [НХЛ]
Бывший форвард клубов НХЛ «Ванкувер Кэнакс» и «Анахайм Дакс» Райан Кеслер обвиняется в двух преступлениях сексуального характера четвертой степени (эта категория считается наименее тяжкой), пишет The Athletic.
41-летний Кеслер в суде города Блумфилд-Хиллз, штат Мичиган, заявил о своей полной невиновности по предъявленным обвинениям. Его адвокат Роберт Морад также назвал обвинения беспочвенными и выразил уверенность в полном оправдании своего клиента.
Известно, что Кеслер внес залог $50 тыс.
Райан Кеслер завершил карьеру игрока в 2019 году после ряда травм. Центрфорвард участвовал в двух Олимпиадах в составе сборной США, а в НХЛ в 1001 матче набрал 573 очка.
