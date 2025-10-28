Малкин побил рекорд Овечкина

«Питтсбург» победил со счетом 6:3. Малкин отметился блестящим пасом на Энтони Манту — партнеру оставалось только клюшку подставить, а в концовке встречи уже сам Малкин отправил шайбу в пустые ворота.

Таким образом, Малкин довел число набранных очков в этом сезоне до 16 (3+13). Это лучший результат XXI века среди игроков старше 39 лет за первые 10 матчей регулярного чемпионата. Малкин побил соответствующий рекорд нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, а общее достижение принадлежит легендарному Горди Хоу, у которого было на балл больше.

Малкин догнал в списке лучших бомбардиров сезона Джейка Айкела («Вегас Голден Найтс») и Нико Шмольца («Юта Маммот»), у которых таже по 16 очков.

В матче с «Сент-Луисом» партнер Малкина Сидни Кросби набрал 3 (1+2) очка и стал первым действующим игроком, достигшим отметки в 1700 очков а карьеру.

Ранее нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 1000-е очко в НХЛ.