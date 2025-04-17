По словам руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, народную артистку СССР Аллу Пугачеву не могут признать иноагентом в нашей стране в связи с наличием влиятельных друзей во власти. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что исполнительница выступает в странах Североатлантического альянса вместе с дочерью Кристиной Орбакайте и поддерживает киевский режим, что является основанием для получения статуса иностранного агента.

По мнению эксперта, в целом Пугачева должна была указанный статус получить давно.

Ранее сообщалось, что Пугачева в мини-платье с размахом отметила 76-летие на яхте.