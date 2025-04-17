Пугачева в мини-платье с размахом отметила 76-летие на яхте

Певица Алла Пугачева в день своего 76-летия показалась в мини-платье известного модного дома, восхитив поклонников стройностью. Публикации о празднике делал супруг артистки Максим Галкин*.

Праздник провели на элитной яхте, в ресторане в кругу семьи. Алла Пугачева для вечера выбрала платье от Saint Laurent, стоимость которого доходит до 254 тысяч рублей. В тон к бордовому образу примадонна подобрала колготки.

Стилист Ольга Завьялова в беседе с сайтом aif.ru оценила образ именинницы. По ее словам, все подобрано так, чтобы удлинять силуэт и отвлекать внимание от отсутствия талии. Другая собеседница Цветана Софронова также положительно высказалась о платье Пугачевой и деталях.

«Классный монохромный образ — бордовое платье, балетки и колготки. Грамотно расставлены акценты в виде ремня, браслета, колец и очков. Она строго придерживается своего стилистического направления — коротких балахонов. Пугачева гармонирует с этими колготками», — отметила она.

По мнению модельеров, образ Пугачевой демонстрирует статусность и уверенность, а также смелость: немногие бы решились в 76 лет надеть такое короткое платье, выставив все напоказ.

Ранее сообщалось, что Галкин, по версии пользователей Сети, скудно поздравил возлюбленную в ее 76-й день рождения.

*признан в РФ иностранным агентом