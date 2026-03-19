Во втором тайме матча Соболев угодил локтем в лицо полузащитнику «Спартака» Наилю Умярову. На тот момент у игрока «Зенита» уже имелась желтая карточка, однако Карасев не зафиксировал фол.

«Прямое удаление. Он его замочил. Прям в шею. Ну, не в шею, в лицо. Локтем», — сказал Бубнов в эфире «Коммент.Шоу»

Матч завершился победой «Зенита» со счетом 2:0. Оба мяча петербуржцы забили с пенальти, один из них на счету Соболева. Нападающий был наказан желтой карточкой за провокационное празднование гола.

