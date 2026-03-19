Комментатор Орлов назвал полузащитника «Зенита» Глушенкова неадекватом

В весенней части сезона лучший бомбардир петербургского клуба отметился лишь одной голевой передачей в четырех играх. В матче РПЛ со «Спартаком» (2:0) Сергей Семак заменил пассивно игравшего хавбека уже в перерыве.

Орлов отослал собеседников к интервью Глушенкова клубному каналу, в котором футболист отвечал на вопросы Андрея Аршавина и Владислава Радимова. Глушенков, в частности, заявил, что готов перейти только в клуб уровня «Барселоны» или «Реала».

«Я вот эту беседу послушал и все понял. Он неадекватен, не дает нужную оценку происходящему. Он сам по себе существует. Команда для него не главное», — сказал Орлов.

Он отметил, что Глушенков — способный футболист, но сам же свои способности губит.

Максим Глушенков выступает за «Зенит» с 2024 года. В 51 матче за петербургский клуб он забил 21 мяч и отдал 13 передач. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 26-летнего хавбека в €14 млн.

